Стоит ли инвестировать в открытые инвестиционные фонды?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему вы должны инвестировать в фонд? Не лучше ли выбрать, например, акции малых и средних компаний самостоятельно и позаботиться о высоком уровне доходности? У кого-то лучше, у кого-то хуже.

Инвестиционный фонд — учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции.

Паевые инвестиционные фонды, как и все другие финансовые инструменты, имеют свои плюсы и минусы. Читайте дальше, и вы узнаете обо всех них.

Преимущества инвестирования в открытые инвестиционные фонды

Основным преимуществом инвестиционных фондов является то, что они позволяют легко зарабатывать на фондовом рынке даже начинающим инвесторам. Почему? Потому что фондами управляют общества, в которых работают опытные аналитики и инвестиционные консультанты. Вам не нужны надлежащие знания для получения прибыли.

Во-вторых, средства характеризуются низким риском (что, впрочем, не означает, что риска нет). Кроме того, учитывайте, что уровень риска во многом зависит от активов, в которые фонд вкладывает капитал. Если вы заботитесь о безопасности, выбирайте те фонды, которые инвестируют в долговые ценные бумаги (облигации) или недвижимость.

В- третьих, вам не нужен большой капитал. Участие в фонде обычно стоит не более нескольких сотен долларов.

И, наконец, фонды предлагают очень большой выбор различных средств. Вы без труда найдете тот, который будет соответствовать вашим ожиданиям.

Недостатки инвестирования в открытые инвестиционные фонды

Самым большим недостатком фондов является то, что они несут дополнительные сборы по сравнению с другими инвестициями. В основном речь идет о стоимости распространения и комиссии для человека, который управляет фондом.

Далее – отдать свой капитал в чужие опытные руки может быть не только преимуществом, но и недостатком. Почему? Потому что вы не имеете никакого влияния на то, какие активы будут в фонде.

В- третьих, риск может быть ниже, но он все же есть. Покупка паев или инвестиционных сертификатов не гарантирует получение прибыли. Всегда есть шанс, что их стоимость упадет.

В-четвертых, поскольку фонды вкладывают в инвестиционный портфель множество активов (акции, различные виды облигаций и т. д.), сравнение отдельных фондов становится крайне затруднительным. Это может затруднить выбор, куда вложить деньги.

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