У Мукачівській міській раді на сесію не впустили представників ОПЗЖ, відбулась бійка

Сьогодні, 23 березня, зранку до поліції надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію у Мукачівській міській раді. За викликом одразу ж виїхали співробітники поліції. Як виявилось, поліція затримала 19 людей, які блокували вхід представникам ОПЗЖ на сесію міської ради.
Ситуацію, яка склалась перед позачерговою сесією Мукачівської міської ради прокоментував народний депутат Віктор Балога на своїй сторінці у Фейсбуці:
"Сьогодні відбулася сесія Мукачівської міської ради. Розглядалися питання звільнення з посади секретаря ради - представниці ОПЗЖ та звернення щодо збройної агресії путіна проти України.
На сесію зібралися депутати усіх фракцій, крім фракції ОПЗЖ, які були недопущені до входу у будівлю міської ради у зв'язку з тим, що президент підписав указ про заборону діяльності проросійських партій на час воєнного стану. Представникам цієї партії нема чого робити у жодній раді в Україні. Тому я особисто не впустив депутатів ОПЗЖ на сесію і не дозволив їм пройти. Натомість, поліція та силовики за вказівкою губернатора, почала чинити спротив мені з намаганнями пропустити депутатів ОПЗЖ. Поліція "по безпредєлу" затримала людей, які були поруч зі мною за, ніби то, спротив.
Хлопці, у мене до вас питання: ви зглузду з'їхали? Якщо ви досі не помітили у нас іде 28 день війни з росією! А ви захищаєте пропутінських шавок? Коли президент веде спротив на усіх фронтах, захищає нашу країну усім доступними способами. Коли військові ведуть війну з окупантом, коли гинуть мирні мешканці, діти! А ви тут в тилу займаєтеся фактично диверсійною діяльністю проти державних інтересів України! То на чиєму ви боці? Ви вирішили зробити гарячу точку у найбільшій громаді області? Зрозумійте одне, люди вас розірвуть як газету, бо місцева влада опирається на волю людей і сьогодні закарпатці, всі як один, відстоюють проукраїнську, продержавницьку позицію. Не зважаючи на те, хто і що робить чи не робить в обласній державній адміністрації!
Також звертаюся до обласного керівництва партій Слуга народу, Рідне Закарпаття, Європейська солідарність, За майбутнє: ви на боці держави чи ваша задача підтримувати ОПЗЖ для розхитування ситуації в області? Ви обрали самий невдалий час для зведення політичних рахунків. Визначтеся нарешті, що для вас головне: Україна чи дріб'язкові прагнення самоствердитися. Закінчиться війна, отримаємо перемогу, тоді можете знову продовжувати займатися своїми дріб'язковими пакостями.