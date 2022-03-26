Сімейна ферма на Рівненщині допомагає армії і населенню

Також активно посівною займаються фермери-учасники проєкту навіть в охопленими війною регіонах. Адже це єдиний шанс прогодувати худобу, коли знищені логістичні зв’язки, молокозаводи не працюють або значно скоротили забір молока.

Промислова ферма ПСП «України», яка знаходиться в с. Здовбиця на Рівненщині та є співзасновником проєкту «Сімейні молочні ферми», почала посівну. Завдяки коштам від небайдужих людей 17 березня командою проєкту було придбано насіння люцерни на суму 140 000 грн., в т.ч. 83 000 грн із цих коштів – благодійні внески, а 57 000 грн – кошти ПСП «Україна».Люцерна є базовою кормовою культурою для виготовлення кормів, тому проєкту «Сімейні молочні ферми» важливо придбати та засіяти поля саме нею.Крім вищезазначеного, була підживлена озимина та стартувала сівба ярою пшеницею на полі площею 250 га.Крім цього фермери проєкту значну частина молока безкоштовно передають ЗСУ, теробороні, біженцям, роздають в громадах. Загалом, з початку війни проєктом «Сімейні молочні ферми» та фермерами було передано майже 60 000 літрів молока, а ще сироварня «Юнікасоль» постійно передає на фронт та прифронтові регіони сири.