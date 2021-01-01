Московитська нечисть знимщує храми

За місяць війни російською армією було знищено понад 60 українських храмів і релігійних споруд. росіяни щодня руйнують дві духовні споруди. Зруйновано храми щонайменше у 8 областях України.
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Із 24 лютого постраждали вже щонайменше понад 60 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ? православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Інтерактивна мапа (https://www.google.com/maps/d/viewer...) дає змогу побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.