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Московитська нечисть знимщує храми

Війна з московитами 29-мар, 2022, 09:429 prov 0
За місяць війни російською армією було знищено понад 60 українських храмів і релігійних споруд. росіяни щодня руйнують дві духовні споруди. Зруйновано храми щонайменше у 8 областях України.
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Із 24 лютого постраждали вже щонайменше понад 60 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ? православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Інтерактивна мапа (https://www.google.com/maps/d/viewer...) дає змогу побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.

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