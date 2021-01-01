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Московитська нечисть знимщує храми. Із 24 лютого постраждали вже щонайменше понад 60 споруд духовного значення

Головна / Війна з московитами 29-мар, 2022, 09:479 prov 8
За місяць війни російською армією було знищено понад 60 українських храмів і релігійних споруд. росіяни щодня руйнують дві духовні споруди. Зруйновано храми щонайменше у 8 областях України.
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Із 24 лютого постраждали вже щонайменше понад 60 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ? православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Інтерактивна мапа дає змогу побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.

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