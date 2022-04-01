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Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти (аудіо)

Війна з московитами 02-апр, 2022, 11:499 prov 3
Багато солдатів – на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на «велику землю» колони вантажівок із трупами. 
Ось як цей загарбник, що стоїть під Києвом та не приховує свого роздратування: «Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й».
На перехоплених розмовах СБУ він говорить, що злий на путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.
«Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли», – скаржиться окупант.
Дружина, щоб розрадити його, розповідає, що по телевізору показували шаманку, яка ще в 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.
Але Україну їм не взяти! Ми обов’язково переможемо!

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