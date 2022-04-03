Рятувальники Рівненщини презентували ... 5 мультфільмів для дітей

Рятувальники Рівненщини презентували п'ять навчальних мультфільмів для дітей про те, як діяти в умовах воєнного стану та мирного часу
Зараз складний час для нашої держави. Усім нам нелегко дається пережити кожен день. Ми – дорослі – ще хоч якось можемо взяти себе в руки, адже нас життя привчало до того, щоб виробляти стресостійкість. А ось наші діти – найбільш уразливі та стресово непідготовлені до виживання в умовах надзвичайних ситуацій (що й казати про умови війни). Вони особливо гостро відчувають страх.
Сьогодні одне з головних завдань дорослих – всіма можливими способами відволікти дітей від цієї жахливої ситуації. Адже вони зараз більше часу проводять не за навчальними підручниками, а у захисних спорудах. Ми повинні навчити дітей жити безпечно та правильно діяти в тій чи іншій небезпечній ситуації.
З цією метою співробітниками відділу психологічного забезпечення та соціально-гуманітарної роботи ГУ ДСНС України у Рівненській області було розроблено п’ять навчальних мультфільмів, щоб виробити у дітей навички дотримання правил безпечної поведінки, швидкого та вмілого реагування на екстремальні ситуації.
Цими днями на базі класу пожежної безпеки рятувальниками були презентовані мультфільми для дітей, переселених із зони бойових дій та кореспондентів місцевих засобів масової інформації. Вчора про це йшлося в сюжеті на одному з регіональних телекаеналів.
Основна тематика мультфільмів: небезпечні знахідки, дії під час звучання сирени, номери телефонів екстрених служб для різних ситуацій, поводження з вогнем та інше.
Дані мультфільми через управління і відділи освіти Рівненської області будуть розповсюдженні по усіх навчальних закладах, щоб педагоги могли використовувати їх під час проведення дистанційного навчання. Їх також можна буде побачити на екранах місцевих телеканалів та на Facebook-сторінці ГУ ДСНС в Рівненській області.