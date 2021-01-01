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Рівненщина направить постраждалій Чернігівській області 850 тисяч продуктових наборів

Рівненська область / Новини регіону 06-апр, 2022, 21:149 prov 65
Рівненщина направить постраждалій Чернігівській області 850 тисяч продуктових наборів.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації В.Коваль.
До таких наборів входять макарони, олія, консерви м’ясні, крупи пшенична, ячмінна, перлова, квасоля, борошно, молоко згущене, печиво, кава, цукор та інше. Цей процес координується Офісом Президента та КМУ.
Перші набори гуманітарної допомоги на Чернігівщину вже відправлені. Продукти закуповують переважно у рівненських виробників за кошти державного бюджету України.
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