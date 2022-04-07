32 автомобіля та 3700 літрів дизельного палива скеровано на потреби ЗСУ

За ініціативи Рівненської обласної прокуратури, з початку введення в країні воєнного стану, у користування Збройних Сил України та територіальної оборони передано 32 автомобіля та 3700 літрів дизельного палива, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень.
Також, на підставі наказів начальників районних військових адміністрацій вилучено та скеровано для потреб військовослужбовців 229 м3 лісодеревини та 234 колоди дерев.
Крім того, рішеннями судів за клопотанням прокурорів
103 тис. грн сплачених раніше у якості застави, за згодою заставодавців направлені на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України.
« Це лише частина тієї роботи, яку ми зараз проводимо. У нас всіх сьогодні єдиний ворог і єдина ціль – перемога над окупантом. Наш фронт – юридичний, і наш обов’язок – зробити усе можливе для підтримки військових ЗСУ та бійців територіальної оборони» - зазначив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.