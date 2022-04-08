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У вихованки Рівненської ДЮСШ №1 два світові титули

Рівненська область / Новини регіону / Спорт 08-апр, 2022, 08:269 prov 3
Надійшли приємні новини Рівного: вихованка Рівненської ДЮСШ №1 Даніела Батрона виборола два світові титули спортивної гімнастики.
На Кубку світу двічі звучав гімн України – завдяки 15-річній гімнастці зі Здолбунівщини! Підсумкові рейтинги Кубку світу-2022 опублікувала Міжнародна федерація гімнастики.
Даніела Батрона очолила рейтинг у двох дисциплінах – брусах і колоді, а також стала другою у вільних вправах.
«Це перший здобуток такого рівня в історії спортивної гімнастики Рівненщини. Даніела виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу. Для її тренерки це можливість отримати почесне звання «Заслужений тренер України». Дякую, дівчата! Нам важливо, аби якомога частіше підіймався український прапор та лунав наш гімн», – наголосив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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