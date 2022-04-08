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Колишнього директора теплопостачальної компанії підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Рівненська область / Новини регіону 08-апр, 2022, 10:239 prov 3
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишньому директору теплопостачальної організації повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
Слідством встановлено, що посадовець заволодів майже 200 тис. грн державних коштів, що були зайво сплачені КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» Рівненської обласної ради за послуги з постачання теплової енергії. Своїми діями чоловік завдав матеріальної шкоди комунальному закладу у великих розмірах.
Наразі до Рівненського міського суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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