Колишнього директора теплопостачальної компанії підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Слідством встановлено, що посадовець заволодів майже 200 тис. грн державних коштів, що були зайво сплачені КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер» Рівненської обласної ради за послуги з постачання теплової енергії. Своїми діями чоловік завдав матеріальної шкоди комунальному закладу у великих розмірах.
Наразі до Рівненського міського суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.