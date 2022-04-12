Попри складні умови, господарники області вже завершують сіяти яру пшеницю, ячмінь та овес.
Під цукровими буряками – більше половини запланованих площ (54%). Розпочали сіяти і технічні культури – соняшник і ярий ріпак.
«Всього, нагадаю, навесні на Рівненщині плануємо засіяти 420 тисяч гектарів», - прокоментував начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Також агроформування області завершують перше підживлення озимих на зерно (92%). Окремі господарства розпочали друге підживлення.
Хліб буде, паляниця – теж!