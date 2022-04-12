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У Німеччині учасників автопробігу за РФ закидали кінським лайном

Війна з московитами 12-апр, 2022, 13:399 prov 0
 Німеччині у місті Ганновер прихльники політики РФ влаштували автопробіг з державними прапорами країни-окупанта. Втім, поїздили вони недовго, їх зупинили і закидали фекаліями.
Про це повідомив у Мережі польський журналіст Вітольд Шабловські.
"У німецькому Ганновері прихильники Путіна хотіли показати йому свою підтримку і проїхати містом з російськими прапорами. Їх зупинили, а їх автівки закидали кінським лайном. І дуже сильно, ку*ва, як добре", - написав журналіст.
Нагадаємо, що Федеральний уряд попросив російськомовних жителів Німеччини отримувати повну інформацію від різних національних і міжнародних ЗМІ і не вірити дезінформаційній кампанії державних російських ЗМІ з їхнім цинічним і применшувальним висвітленням подій.
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