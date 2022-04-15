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З початку російського вторгнення загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців – Зеленський

Головна / Війна з московитами 16-апр, 2022, 09:349 prov 0
Від початку російського вторгнення, за підрахунками українських посадовців, загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.
Він додав, що приблизно 10 000 наших військових зазнали поранень, і «важко сказати, скільки з них виживуть».
За словами Зеленського, втрати серед цивільного населення оцінити складніше.
«Дуже важко говорити про цивільних осіб, оскільки на півдні нашої країни, де міста та селища блоковані «Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід… Волноваха – ми просто не знаємо, скільки людей загинули», – сказав глава держави.
Відповідаючи на запитання про жахливі відео, оприлюднені цього тижня (про смерті та руйнування), він сказав: «Я не можу дивитися на це лише як батько, бо після такого хочеться тільки мститися й убивати. Я маю дивитися як президент держави, де багато людей загинули і втратили своїх близьких, і є мільйони людей, які хочуть жити».
Українці хочуть боротися, наголосивв глава держави. Але, за його словами, необхідно зробити все можливе, «щоб ця війна не була нескінченною». «Чим довше вона триватиме, тим більше ми втратимо», – резюмував Президент. 
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