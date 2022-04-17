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Футбольний клуб "Прикарпаття" майже в повному складі приєднався до ЗСУ

Новини регіону / Спорт / Івано-Франківська область 17-апр, 2022, 18:259 prov 0
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловічий футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська майже повним складом приєднався до лав Збройних сил України.
Як повідомляють у сюжеті телеканалу "Футбол", 14 гравців і тренери команди одночасно склали військову присягу.
Гравці зізнаються, що спершу взяти до рук зброю стримув страх "бути тягарем" серед досвідчених військовослужбовців, проте це побоювання минуло після спілкування з військовим комісаром.
"Був страх не служити, а страх того, щоб не заважати. Бо тут професіонали своєї справи, – поділився нападник Василь Цюцюра. – Це як узяти до професійної команди футболіста з району. Так само брати в армію футболіста, який нічого не вміє. Але коли військком прийшов і пояснив, що нас будуть готувати поступово, дадуть ази, як тримати зброю, як воювати, захищати Україну".
За словами футболіста, їх уже "познайомили з автоматом, навчили його розбирати, чистити, стріляти", а також "заходити на караул".
Футболісти й тренери клубу "Прикарпаття" під час військової присяги
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