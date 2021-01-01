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Закарпатець Рустам Росул виборов "срібло" на "Іграх нескорених"

Новини регіону / Спорт / Закарпатська область 19-апр, 2022, 11:219 prov 0
Закарпатець Рустам Росул виборов "срібло" на "Іграх нескорених". Про це повідомляє Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.
Саме з таким результатом, завершилися для мукачівця змагання зі штовхання ядра.
Рустам Росул — ветеран Держприкордонної служби. 10 жовтня 2014 року він разом із побратимами потрапив у засідку. Їх обстріляли. Тоді загинули двоє хлопців з Мукачева і Сваляви. Рустам отримав поранення, через яке опинився в інвалідному візку. Кілька років чоловік проходив реабілітацію в США, Словаччині та Києві.
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