Вдень прокурори, ввечері – волонтери

Нині ми щомісяця перераховуємо частину заробітної плати на підтримку ЗСУ, опікуємося внутрішньо переміщеними сім’ями та відправляємо у постраждалі області гуманітарну допомогу.
Для цього створили свій волонтерсько-куланірний підрозділ, який у позаробочий час вже виготовив майже тисячу літрів м’ясних смаколиків - тушкованки, сала, намазок та салтисону. Крім того, за підтримки духовенства та прихожан храмів Здолбунівщини, приготували вже майже 250 ящиків різної випічки.
Усю цю допомогу ми передаємо волонтерам, які везуть її туди, де вона найбільш потрібна.