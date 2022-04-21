На Хмельниччині нетверезий водій намагався підкупити поліцейського

На Хмельниччині нетверезий водій, щоб уникнути відповідальності, намагався підкупити правоохоронців. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та склали на водія адміністративний протокол.
Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.
Інцидент сталася 18 квітня близько 08:30 години по вулиці Довженка в місті Волочиськ.
"Поліцейські зупинили автомобіль марки "ВАЗ 21103", за кермом якого перебував 30-річний житель Тернопільської області. Під час спілкування правоохоронці виявили, що водій має явні ознаки сп’яніння", - повідомили правоохоронці.
Додають, щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським "вирішити питання" за 13 тисяч гривень.
"Патрульні одразу повідомили про таку пропозицію керівництво та викликали на місце слідчо-оперативну групу для документування злочину", - кажуть у поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.
Автомобіль правоохоронці вилучили.