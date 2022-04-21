В Кам’янці-Подільському поліцейські викрили нарколабораторію

За фактом виявлення у Кам’янці-Подільському підпільної нарколабораторії слідчі Кам’янець-Подільського РУП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 311 Кримінального кодексу України та проводять слідчі дії.
20 квітня ввечері працівники Кам’янець-Подільського районного управління поліції під час спільного патрулювання з військовослужбовцями Нацгвардії зупинили для перевірки підозрілу жінку.
Професійна інтуїція не підвела правоохоронців – 42-річна харків`янка мала при собі дві пластикові ємкості з невідомою речовиною, схожою на наркотичну.
Поліцейські за процесуального керівництва прокуратури провели санкціонований обшук за місцем тимчасового проживання жінки в м. Кам’янець-Подільський та виявили у неї обладнання для виготовлення синтетичних наркотиків. Слідчі вилучили з помешкання жінки знаряддя для вживання наркотиків, пластикові ємності з ймовірно наркотичними речовинами, пакетики для фасування, записи та комп’ютерну техніку. Усі речові докази направлені для проведення спеціалізованих експертиз.
Жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їх підозри та обрання їй запобіжного заходу.
За даним фактом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів», проводиться досудове розслідування. За скоєне жінці може загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
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