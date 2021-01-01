Автомобильные шины Ханкук: несколько причин в пользу покупки изделий корейского производства

Хотите приобрести хорошие шины, которые будут долго служить и способствовать комфорту на дороге? В таком случае авторезина Ханкук станет для вас хорошим приобретением. Эти шины производятся компанией, которая обладает солидной историей и обеспечивает своим покупателям хорошее качество товара. История бренда берет начало в далеком 1944 году. Более чем за 80 лет южнокорейское предприятие выросло до того уровня, где оно стоит в ряду с ТОП-овыми мировыми производителями автомобильных покрышек.

Признанное в мире качество – для вас

На сегодняшний день именно эти шины установлены на многих автомобилях Ford, KIA и др. в их базовой комплектации. Поэтому даже те клиенты, у которых нет реального практического опыта использования этих шин, могут быть уверены, что упомянутые гиганты автопрома не стали бы применять для выпускаемых авто недостаточно качественные шины. Резина Hankook – это пример высокого качества, современных технологий и трудолюбивого подхода южнокорейских специалистов к своему делу.

Отличные эксплуатационные параметры этих шин обеспечиваются благодаря 2 важным факторам производства:

бережное отношение к технологиям, которые наработаны годами;

интеграция в производство тех инновационных разработок, которые обеспечивают шинам выносливость, практичность и длительный период эксплуатации. Например, многочисленные ламели, которые характерны для зимних шин, стали разработкой, которая позволила повысить сцепление с дорожной поверхностью.

Не зря на сегодняшний день шины Hankook являются одним из образцов качества. Корейское предприятие производит покрышки для разных видов транспорта – легковушек, грузовиков и автобусов.

Шины Ханкук: основные преимущества

В изготовлении шин используется высококлассная резиновая смесь, которая увеличивает срок использования шин. Также немаловажной особенностью этой корейской резины для авто является стойкость к аквапланированию. За счет сниженного уровня шума повышается комфорт вождения. Поэтому водитель чувствует себя на дороге уверенно. А маневренность автомобиля, существенно усиленная благодаря таким качественным шинам, становится еще одним важным плюсом.

Ассортиментный ряд компании Ханкук достаточно обширен. Есть летняя, зимняя и всесезонная резина. Одним словом, каждый сможет подобрать именно то, на что есть запрос. А наши менеджеры сориентируют по конкретным моделям шин, представленным у нас в магазине, и помогут подобрать именно тот вариант, который подойдет для вашего авто.