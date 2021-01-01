Вперше за довгий час український спортсмен стартував в командній першості Польщі зі спідвею серед юніорів DMPJ.
16-річний рівненський гонщик Василь Зламан дебютував у складі Unia Tarn?w ?SSA та здобув залікові пункти.
Про це повідомив директор КЗ "Рівненський міський спортивно-технічний клуб" Рівненської міської радикерівник, "Клубу вболівальників рівненського спідвею" Sergey Golovnia. Одразу 2 тури юніорської першості пройшли на треці у Жешуві. Клуби з Любліна, Кросно, Тарнува та Жешува боролися за пункти в турнірній таблиці чвертьфінальної групи.
За підсумками двох гонок в активі юного рівнянина 8 очок (5+3). Кращими в обидвох гонках стали спортсмени Motor Lublin.
Фото Mariusz Sady