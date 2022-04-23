Пасха – єдине Свято, яке запровадив Сам Бог



У Християнстві багато різних свят. Особливо в православ’ї щодень присвячений якомусь святому чи якійсь події. Для цього існує окремий православний календар. Свято Пасхи чи Великодня, дуже переплетене з язичницькими віруваннями та обрядами. Існує декілька легенд з приводу виникнення Свята. Слов'яни, обов’язково туди добавили елементи язичництва, греки – переплели його зі своїми богами. Та, насправді, Пасха – це єдине Свято, яке запровадив Сам Бог.Історія його сягає в Буття і описана у Книзі «Вихід», коли було наказано Богом Мойсею вивести народ Ізраїлю з єгипетського полону.

Песах (Пасха) — найдавніше єврейське свято, історія якого пов’язана з найважливішою подією в житті єврейського народу — виходом з єгипетського рабства. Відбулася ця подія близько 3300 років тому — в 2448-у за єврейським календарем.

Мабуть усі чули біблійну історію, для когось вона виглядає казковою і банальною, про те, як пророк Мойсей виводив ізраїльський народ з Єгипту. Запеклий фараон не хотів відпускати своїх рабів, тому Бог послав на єгиптян десять кар, одну за одною: і саранчу, і блискавки з вогнем, і жаб, і моровицю, і перетворював воду на кров... Останнім, найжорстокішим, покаранням мала бути загибель первістка у кожному домі на єгипетській землі. Оскільки там жили й ізраїльтяни, то, щоб ангел смерті міг відрізнити помешкання єгиптян від домів ізраїльтян, Бог через пророка наказав зробити наступне: кожна ізраїльська сім’я мала взяти здорове, без жодної вади ягня, обов’язково чоловічої статі, і приготувати його на вечерю. А кров’ю забитої тварини помазати одвірки вхідних дверей. Це ягня, або, згідно з біблійною термінологією, агнець, називалось пасхою. Слово «пасха» (староєврейською – «песах») в перекладі означає: відвести удар, перескочити, пройти мимо.

Тож коли ангел-губитель вночі звершував Божу кару, то, побачивши на одвірках кров, не заходив у цей дім, тобто перескакував, проходив мимо. Таким чином кров жертовного ягняти стала в ізраїльських сім’ях спасінням від смерті. Вона засвідчувала, що у цьому помешканні уже хтось помер замість перворідного. З тієї пори євреї щорічно святкують Пасху як день визволення від єгипетського рабства. Христа було страчено саме в старозавітнє свято Пасхи. Що це – збіг обставин чи Божий замисел?

Згідно з Торою (П’ятикнижжя Мойсея), за часів голоду і семи неврожайних років, рід Якова (Ізраїля) чисельністю сімдесят осіб, що складався з 12 колін, переселився до Єгипту і таким чином був врятований від голодної смерті.

Згідно з Писанням, для того, щоб ангел-губитель не увійшов до осель євреїв і не знищив первістків під час останньої кари, євреї повинні були помітити косяки дверей своїх будинків кров’ю принесених у жертву ягнят. У ніч, коли в кожній родині єгиптян загинули первістки, смерть таким чином обійшла стороною всі єврейські оселі. Також традиція випікати хліб, булки, які пізніше назвали в Європі "пасками" пішла від того, що перед виходом ізраїльтяни не встигли заквасити тісто й напекли прісних коржів. Тому маца — прісні коржі, які слід їсти в Песах, — готується без закваски, як нагадування про ту подію. Також Христос на таємній вечері поламав хліб і роздав учням "Як вони ж споживали, Ісус узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: Це тіло Моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про Мене! По вечері так само ж і чашу, говорячи: Оця чаша Новий Заповіт у Моїй крові, що за вас проливається. (Луки 22:17-20)

Єгипетська армія на чолі з фараоном все ж таки погналася за євреями, які покидали країну, і наздогнала їх біля моря. Але на сьомий день виходу Червоне море розступилося перед ізраїльтянами, що тікали, а потім зімкнулося над головами єгиптян, втопивши і фараона, і все його військо.

Цікаво загибель єгипетського війська коментують рабини. Відповідно до їхнього трактування, фараон знав про заповіт Всевишнього з Ноахом (Ноєм) — про те, що всесвітнього потопу більше не буде. Адже Бог слово не порушить? Саме тому, знищуючи єврейських немовлят, фараон наказав топити їх у річці, не побоюючись Божої кари аналогічним чином. Але Всевишній все ж знайшов інший спосіб втопити фараона і його військо в морі — без потопу.

Свято Песах триває сім днів за єврейським календарем — з 15-го по 21-й день весняного місяця нісана. У це свято традиційно віруючі юдеї завжди здійснювали паломництво в Єрусалим для жертвопринесень, як і в свята Суккот і Шавуот.

Святкування починається 14 нісана ввечері. Вся сім’я і гості, що прийшли, збираються за святковим столом і читають Великодню Агаду — історію виходу євреїв з Єгипту. Ця трапеза називається «седер» (з івриту — «порядок»). Пасхальний седер проводиться за суворо встановленим порядком, де кожній дії відведено своє місце і свій час. Наступний за пасхальним седером день — перший день свята — день молитви й відпочинку. Будь-яка робота в цей день заборонена. Далі йдуть п’ять днів, так званих напівсвят. В Ізраїлі в ці дні частина установ працює півдня. Завершує пасхальний тиждень ще один святковий день, який, по-дібно до першого, слід повністю присвячувати Богу.

«..Пасха наша, Христос, принесений у жертву». Опис воскресіння Христового поданий у всіх Євангеліях і веде свій початок з єрусалимської громади. Звідти походить і перший вигук, яким розпочинають пасхальні літургії в усьому світі: «Христос справді воскрес …(і з'явився Симонові).» За євангелістами, Воскресіння Христа є винятково дією Бога, під час якої не була присутня жодна людина. Лише наслідки цієї дії були представлені спочатку близькому оточенню Христа — жінкам з Його батьківщини, які бачили Його смерть і поховання та невдовзі виявили, що гріб, куди Його поклали, став пустим. Тут ангел сповістив їм про воскресіння Ісуса та послав їх до апостола Петра й інших учнів. За євангеліями від Матвія та Марка, ангел посилає учнів у Галілею для зустрічі з воскреслим Ісусом. Євангелісти Іван і Лука описують зустрічі з Ісусом у Єрусалимі та його околицях . За синоптичними Євангеліями розп'яття Ісуса Христа відбулося 15 нісана . Євангеліст Іван, проте уточнює, що Ісус помер 14 нісана — в час, коли жертвували ягнят у Храмі на свято Песах. Отож для перших християн страсті Христові, Його смерть стали сподіванням на звільнення. Сам Христос стає Агнцем Божим:». Опис воскресіння Христового поданий у всіх Євангеліях і веде свій початок з єрусалимської громади. Звідти походить і перший вигук, яким розпочинають пасхальні літургії в усьому світі: «Христос справді воскрес …(і з'явився Симонові).» За євангелістами, Воскресіння Христа є винятково дією Бога, під час якої не була присутня жодна людина. Лише наслідки цієї дії були представлені спочатку близькому оточенню Христа — жінкам з Його батьківщини, які бачили Його смерть і поховання та невдовзі виявили, що гріб, куди Його поклали, став пустим. Тут ангел сповістив їм про воскресіння Ісуса та послав їх до апостола Петра й інших учнів. За євангеліями від Матвія та Марка, ангел посилає учнів у Галілею для зустрічі з воскреслим Ісусом. Євангелісти Іван і Лука описують зустрічі з Ісусом у Єрусалимі та його околицях . ДУХОВНА ВІЙНА МІЖ БОГОМ ТА ФАРАОНОМ

Війни бувають різними: є політичні війни – це коли люди воюють за владу. Є війни економічні – у них люди воюють за гроші. А є духовні війни. У них ставки значно вищі: не влада, не гроші – а вічне спасіння, чи вічна загибель.Мойсей прийшов до фараона і сказав: «Відпусти народ Мій». Але фараон відповів: «Ізраїля не відпущу» (5:1,2) Це означало, що дипломатія закінчилась, і можна готуватися до війни.

У Книзі Буття показано запеклий двобій між Мойсеєм і фараоном.На той час в Єгипті був фараоном Аменхоте?п IV Ехнато?н (Аменофіс) (?-1358 до н. е.) — фараон-реформатор Єгипту з XVIII династії приблизно з 1377 до 1358 р. до н. е., син Аменхотепа ІІІ та нубійської царівни Тіі (Теї), був одружений (за звичаєм фараонів) на своїй зведеній сестрі Нефертіті. Війни бувають різними: є політичні війни – це коли люди воюють за владу. Є війни економічні – у них люди воюють за гроші. А є духовні війни. У них ставки значно вищі: не влада, не гроші – а вічне спасіння, чи вічна загибель.Мойсей прийшов до фараона і сказав:. Але фараон відповів:(5:1,2) Це означало, що дипломатія закінчилась, і можна готуватися до війни.У Книзі Буття показано запеклий двобій між Мойсеєм і фараоном.На той час в Єгипті був фараоном) (?-1358 до н. е.) — фараон-реформатор Єгипту з XVIII династії приблизно з 1377 до 1358 р. до н. е., син Аменхотепа ІІІ та нубійської царівни Тіі (Теї), був одружений (за звичаєм фараонів) на своїй зведеній сестрі Нефертіті.

Якого не лише Біблія, а й єгипетські, асирійські джерела описують, як зухвалого, нестримного правителя. Але насправді це був двобій між Богом і ідолами Єгипту. І оскільки Мойсей був на стороні Бога, то у єгипетських ідолів не було ніяких шансів. Бог повністю розбив єгипетських ідолів і звільнив Свій народ.

Про десять кар описано у хроніках єгипетських. Що «… настав час смути у єгипетському царстві, під час якого одне нашестя змінювало інше…». І десятою – вигублення усіх перворідних.

«А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди». Таким чином, Божі кари – це суди над богами Єгипту. У той час у Єгипті було дуже багато богів, була дуже розгалужена ієрархія і система. В університетах на історичних факультетах читають цілі курси по релігії стародавнього Єгипту. Єгиптяти дійсно вірили в цих богів і покладалися на них. Вони вірили, що ці боги приносять їм і їх країні добробут і силу. Але була велика омана. Насправді усі ці боги були ніщо. Насправді вони нічого не можуть, вони не можуть навіть постояти за себе. І через ці 10 кар Бог це показує.

Наприклад, першою карою було перетворення води Річки в кров. Мова, звичайно, іде про річку Ніл. Богом цієї річки вважався Хапі. Річка Ніл була серцем і кров’ю Єгипту. Завдяки її розливам і приливам, країна збирала величезні врожаї, стала багатою і сильнішою країною свого часу. І через першу кару Бог показує фараону, що їх бог Хапі – це ніщо. За одну мить вода в річці перетворилася на кров. Вона стала непридатною для пиття і використання. Бог Хапі нічого не зміг зробити. Можливо він лише встиг висловити занепокоєння. Люди побачили, що насправді не він, а Бог управляє річкою Ніл.

Інший приклад – це бог Ра – бог сонця. Він був напевно самим відомим богом і вважався одним із самих потужних – творцем цього світу. Але під час дев’ятої кари стала велика темрява по усій землі Єгипту на 3 дні. Бог Ра не зміг нічого вдіяти. Він повинен був втрутитися у ситуацію і дали світло – він же був богом сонця! Але він не зробив нічого. Єгиптяни ясно побачили, що він насправді не володіє ситуацією, а усе вирішує Бог Євреїв.

Ми можемо лише уявити собі як були шоковані Єгиптяни, коли Бог по черзі зруйнував кожного з їх ідолів. Вони звикли на них спиратися, їм здавалося що від цих ідолів залежить усе їхнє життя. Коли один за одним попадали ідоли, то єгиптянам здавалося що у них з-під ніг вислизає ґрунт. Як вони були розчаровані, коли дізналися про те, що усі їх ідоли – то ніщо. Це був важкий, але необхідний урок як для єгиптян, так насправді і для євреїв. Адже вони на той час прожили у Єгипті цілих 400 р. і можливо багато із них також вірили у силу ідолів Єгипту.

Зараз, оглядаючись назад, нам легко сміятися з єгиптян, які вірили в бога жаб, чи в бога мух. Але насправді і у наш час нас оточують багато ідолів, придуманих людьми, у яких люди вірять. Я не буду зараз розглядати усього пантеону сучасних ідолів, але для прикладу можна згадати одного – ідола, який називається «Fun», українською його можна перекласти як ідол розваг. Сучасні люди шукають сенс життя у розвагах. Життя, прожите без розваг, здається їм марним. Тому вони тратять своє життя на розваги. В торгово-розважальних центрах, на концертах естрадних зірок чи на стадіонах збирається зазвичай дуже багато людей. Це означає що розваги є цінністю для сучасних людей. Звичайно, є не лише грішні розваги, є розваги нейтральні.

Друге, що ми бачимо у цьому слові – не напружена боротьба між Богом і фараоном. Мойсей прийшов до фараона і передав йому слова Божі: «Відпусти мій народ». Але фараон не збирався цього робити. Він не хотів відпускати рабів – так багато безкоштовної робочої сили, яка приносила йому надприбутки. Зав’язалася запекла і тривала боротьба, яка тривала цілих 10 раундів, коли нарешті в 10-му фараон не був нокаутований. Читаючи 7-10 розділи, ми можемо добре прослідкувати її хід Єгипетські чарівники були інтелігентами, розумними людьми, і першими здогадалися про те, що ще не було очевидно звичайним людям: «Це перст Божий!» (8:15). Вони першими зрозуміли, що не можуть тягатися з Богом Ізраїля. І вони сказали про це фараону. Але написано: «Та серце фараонове було запеклим, – і він не послухався їх» (8:15).

П’ятою карою був мор худоби. Загинула лише худоба єгиптян. Бог знищував майно єгиптян. Це були свого роду санкції, які починали діяти. Шостою карою були гнояки на людях і на скотині. Сьомою карою був страшний град, який побив на полі врожаї, побив скотину і навіть людей, які були на полі. Восьмою карою була сарана, яка заполонила ту землю і доїдала незначні рештки того, що залишилося після попередніх кар. Тепер дещо почало розуміти й звичайні єгиптяни. Раніше вони безсумнівно вірили в геній фараона і не обговорювали його рішення. Але тепер вони починали задумуватись над тим, а чи варто їм втрачати своє майно, здоров’я і навіть своїх синів заради фараона. Фараонові раби прийшли до нього і сказали: «Аж доки цей буде нам пасткою? Відпусти цих людей, – і нехай вони служать Господеві. Богові своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет?» (10:7). Положення фараона ставало дуже хитким. Країні почали загрожувати соціальні протести проти влади. Фараон перелякався не на жарт. Але його серце було запеклим, і він не відпустив народ.

У той час Єгипет був “до горла” наповнений ідолами. У цій країні було вкрай важко жити й вірити в єдиного Бога. Тому Бог сказав Своєму народу вийти. Тільки після десятої кари, під час якої померли всі первістки з дітей єгиптян і первістки з худоби, фараон наполягає, щоб ізраїльтяни покинули Єгипет. Згідно книги Вихід десять лих не торкнулися ізраїльтян. Під час останньої кари ангел смерті «оминув» доми євреїв, які були відзначені кров'ю жертовного ягняти. На згадку про цю подію було встановлено свято Песах.

Забравши у єгиптян цінні речі (Вих. 11: 2-3), ізраїльтяни яких налічувалося 600 000 чоловіків покинули Єгипет. Тим часом фараон змінив своє рішення і з своїм військом погнався за євреями, з наміром знову їх поневолити. Військо фараона наздогнало євреїв біля берега Червоного моря. За волею Бога води моря розділилися, і ізраїльтяни пройшли по суходолу дна, після чого води зійшлися, знищивши військо єгиптян. (Вих. 14:28). Чому саме такі кари вибрав Господь? Вважається, що Бог таким чином судився з фараоном, що Він йому дав досягти такої могутності, але саме цей фараон провів релігійну реформу, яка ще породила більше нечистих божків, а також переслідував Божий народ. Більшість із цих кар схожі на стихійні лиха, як то нашестя мух, чи на епідемії – як то моровиця на худобу. Однак це були не просто стихійні лиха. Ключ до відгадки дає нам Числ.33:4, де розповідається про ситуацію яка склалася після останньої, десятої кари:Таким чином, Божі кари – це суди над богами Єгипту. У той час у Єгипті було дуже багато богів, була дуже розгалужена ієрархія і система. В університетах на історичних факультетах читають цілі курси по релігії стародавнього Єгипту. Єгиптяти дійсно вірили в цих богів і покладалися на них. Вони вірили, що ці боги приносять їм і їх країні добробут і силу. Але була велика омана. Насправді усі ці боги були ніщо. Насправді вони нічого не можуть, вони не можуть навіть постояти за себе. І через ці 10 кар Бог це показує.Наприклад, першою карою було перетворення води Річки в кров. Мова, звичайно, іде про річку Ніл. Богом цієї річки вважався Хапі. Річка Ніл була серцем і кров’ю Єгипту. Завдяки її розливам і приливам, країна збирала величезні врожаї, стала багатою і сильнішою країною свого часу. І через першу кару Бог показує фараону, що їх бог Хапі – це ніщо. За одну мить вода в річці перетворилася на кров. Вона стала непридатною для пиття і використання. Бог Хапі нічого не зміг зробити. Можливо він лише встиг висловити занепокоєння. Люди побачили, що насправді не він, а Бог управляє річкою Ніл.Інший приклад – це бог Ра – бог сонця. Він був напевно самим відомим богом і вважався одним із самих потужних – творцем цього світу. Але під час дев’ятої кари стала велика темрява по усій землі Єгипту на 3 дні. Бог Ра не зміг нічого вдіяти. Він повинен був втрутитися у ситуацію і дали світло – він же був богом сонця! Але він не зробив нічого. Єгиптяни ясно побачили, що він насправді не володіє ситуацією, а усе вирішує Бог Євреїв.Ми можемо лише уявити собі як були шоковані Єгиптяни, коли Бог по черзі зруйнував кожного з їх ідолів. Вони звикли на них спиратися, їм здавалося що від цих ідолів залежить усе їхнє життя. Коли один за одним попадали ідоли, то єгиптянам здавалося що у них з-під ніг вислизає ґрунт. Як вони були розчаровані, коли дізналися про те, що усі їх ідоли – то ніщо. Це був важкий, але необхідний урок як для єгиптян, так насправді і для євреїв. Адже вони на той час прожили у Єгипті цілих 400 р. і можливо багато із них також вірили у силу ідолів Єгипту.Зараз, оглядаючись назад, нам легко сміятися з єгиптян, які вірили в бога жаб, чи в бога мух. Але насправді і у наш час нас оточують багато ідолів, придуманих людьми, у яких люди вірять. Я не буду зараз розглядати усього пантеону сучасних ідолів, але для прикладу можна згадати одного – ідола, який називається «Fun», українською його можна перекласти як ідол розваг. Сучасні люди шукають сенс життя у розвагах. Життя, прожите без розваг, здається їм марним. Тому вони тратять своє життя на розваги. В торгово-розважальних центрах, на концертах естрадних зірок чи на стадіонах збирається зазвичай дуже багато людей. Це означає що розваги є цінністю для сучасних людей. Звичайно, є не лише грішні розваги, є розваги нейтральні.Друге, що ми бачимо у цьому слові – не напружена боротьба між Богом і фараоном. Мойсей прийшов до фараона і передав йому слова Божі:. Але фараон не збирався цього робити. Він не хотів відпускати рабів – так багато безкоштовної робочої сили, яка приносила йому надприбутки. Зав’язалася запекла і тривала боротьба, яка тривала цілих 10 раундів, коли нарешті в 10-му фараон не був нокаутований. Читаючи 7-10 розділи, ми можемо добре прослідкувати її хід Єгипетські чарівники були інтелігентами, розумними людьми, і першими здогадалися про те, що ще не було очевидно звичайним людям:(8:15). Вони першими зрозуміли, що не можуть тягатися з Богом Ізраїля. І вони сказали про це фараону. Але написано:(8:15).П’ятою карою був мор худоби. Загинула лише худоба єгиптян. Бог знищував майно єгиптян. Це були свого роду санкції, які починали діяти. Шостою карою були гнояки на людях і на скотині. Сьомою карою був страшний град, який побив на полі врожаї, побив скотину і навіть людей, які були на полі. Восьмою карою була сарана, яка заполонила ту землю і доїдала незначні рештки того, що залишилося після попередніх кар. Тепер дещо почало розуміти й звичайні єгиптяни. Раніше вони безсумнівно вірили в геній фараона і не обговорювали його рішення. Але тепер вони починали задумуватись над тим, а чи варто їм втрачати своє майно, здоров’я і навіть своїх синів заради фараона. Фараонові раби прийшли до нього і сказали:(10:7). Положення фараона ставало дуже хитким. Країні почали загрожувати соціальні протести проти влади. Фараон перелякався не на жарт. Але його серце було запеклим, і він не відпустив народ.У той час Єгипет був “до горла” наповнений ідолами. У цій країні було вкрай важко жити й вірити в єдиного Бога. Тому Бог сказав Своєму народу вийти. Тільки після десятої кари, під час якої померли всі первістки з дітей єгиптян і первістки з худоби, фараон наполягає, щоб ізраїльтяни покинули Єгипет. Згідно книги Вихід десять лих не торкнулися ізраїльтян. Під час останньої кари ангел смерті «оминув» доми євреїв, які були відзначені кров'ю жертовного ягняти. На згадку про цю подію було встановлено свято Песах.Забравши у єгиптян цінні речі (Вих. 11: 2-3), ізраїльтяни яких налічувалося 600 000 чоловіків покинули Єгипет. Тим часом фараон змінив своє рішення і з своїм військом погнався за євреями, з наміром знову їх поневолити. Військо фараона наздогнало євреїв біля берега Червоного моря. За волею Бога води моря розділилися, і ізраїльтяни пройшли по суходолу дна, після чого води зійшлися, знищивши військо єгиптян. (Вих. 14:28).

Насправді тут описано ще один важливий момент, як Творець світу один заодним показує нищівність богів Єгипту. Смерть первістків.

Десята кара

І не оминула Єгипет обіцяна Мойсеєм кара, і наступила в опівночі повсюдна смерть первістків.





І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетськім краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби.(Вихід12:29)





Після того, як у Єгипті за одну ніч померли всі первістки (за винятком єврейських), фараон здався і дозволив євреям покинути Єгипет, так розпочався Вихід.

14 нісана припадає саме на час святкування Пасхи західними протестантами та католиками. Отож і Україна має слідувати точному календарю і максимально відірватися від звичаїв святкування одночасно з росією.