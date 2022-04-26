З Америки через Рівне для полку "Азов"

Рівненщина перенаправляє ліки з США у найбільш постраждалі регіони України.
Медичні препарати попрямують до Харківщини, Чернігівщини, Сумщини.
«Ці регіони вже отримати по 5 тонн медикаментів зі США, які надійшли на Рівненщину від наших друзів - Української медичної асоціації Північної Америки UMANA2», - розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Також він зауважив, що МОЗ дало додаткове роз’яснення щодо таких вантажів. Так, медикаменти необхідно розподілити для полку «Азов» та між мирними жителями Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Київської областей ( та м. Київ).
Перший заступник начальника Рівненської ОВА Сергій Подолін додав, що медична гумдопомога для України була зібрана лікарнями та благодійними організаціями у різних Штатах Америки.