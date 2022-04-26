4,5 тисячі доларів за перетин кордону

За процесуального керівництва Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури мешканцеві Харківщини та двом закарпатцям повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Чоловікам вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для двох підозрюваних її сума становить 397 тис. грн кожному, для третього – 248 тис. грн.
За даними слідства, чоловіки налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Один із підозрюваних займався пошуком осіб, готових надати грошову винагороду за можливість перетнути кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску. «Клієнти» потягом прибували в Ужгород, звідки їх розвозили по території району та надавали тимчасове житло. У подальшому провідник забезпечував їх проходження лісистою територією до кордону зі Словаччиною. За незаконне переправлення однієї особи ділки одержували 4500 доларів США.
Фігурантів затримали минулого тижня на Перечинщині саме під час чергової спроби незаконного переправлення трьох осіб. За результатами проведених обшуків у фігурантів вилучено транспортні засоби, а також грошові кошти – 13 500 доларів США – оплату за незаконний перетин держкордону.
Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського райуправління поліції ГУ Нацполіції в Закарпатській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.