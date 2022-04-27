Іноземці з Іспанії у Рівному з'ясовують потреби українців

Відучора, у Рівному перебуває делегація з Іспанської Каталонії. Представниками баптистської спільноти Даніель Банюлс та Давід Біанчі побували у містах, які найбільше постраждали від рашиської навали — Бучі та Гостомелі. Тепер же прибули у наше місто, аби налагодити співпрацю з муніципалітетом та почути гострі потреби.
“У ці дні, які ми пробули в Україні, ми відчули себе українцями, відчули біль вашого народу, вашої країни. Тож ми готові донести потреби вашого міста, вашого народу до адміністрації Каталонії. Сподіваємося таким чином зможемо долучити до вашої країни іще більше допомоги,” - відзначив Даніель Банюлс.
До того ж представники баптистської спільноти вже передали у Рівне три вантажівки з благодійною допомогою. Мова про 100 тонн гуманітарного вантажу — їжа та медичне устаткування.
У той же час Рівне офіційно прийняло понад 13 тисяч вимушено переміщених осіб. Частина з них мешкає у міських гуртожитках, розміщення інших взяли на себе релігійні організації. Усі вони отримують безкоштовне медичне обслуговування, ліки, одяг та харчі. А тому гуманітарна допомога іноземних партнерів надзвичайно потрібна місту.
Іноземна делегація перебуватиме у Рівному іще два дні. За цей час спільно з міськими посадовцями планують напрацювати ідеї, потреби, які іспанці передаватимуть у муніципалітети, релігійні громади та народу їх країни.
“Світ має чимало болей, тому проблема війни в України, на жаль, відходить на другий план. Але ви не повинні мовчати, повинні просити, якщо є така можливість, висловлювати свої ідеї, свої потреби, і світ вас почує, почує Бог, і все це справдиться. А ми беремо на себе відповідальність розповідати про це, стати послами Рівного,” - відзначив Давід Біанчі.
rivnerada.gov.ua.