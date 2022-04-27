Іноземці з Іспанії у Рівному з'ясовують потреби українців

Відучора, у Рівному перебуває делегація з Іспанської Каталонії. Представниками баптистської спільноти Даніель Банюлс та Давід Біанчі побували у містах, які найбільше постраждали від рашиської навали — Бучі та Гостомелі. Тепер же прибули у наше місто, аби налагодити співпрацю з муніципалітетом та почути гострі потреби.,” - відзначив Даніель Банюлс.До того ж представники баптистської спільноти вже передали у Рівне три вантажівки з благодійною допомогою. Мова про 100 тонн гуманітарного вантажу — їжа та медичне устаткування.У той же час Рівне офіційно прийняло понад 13 тисяч вимушено переміщених осіб. Частина з них мешкає у міських гуртожитках, розміщення інших взяли на себе релігійні організації. Усі вони отримують безкоштовне медичне обслуговування, ліки, одяг та харчі. А тому гуманітарна допомога іноземних партнерів надзвичайно потрібна місту.Іноземна делегація перебуватиме у Рівному іще два дні. За цей час спільно з міськими посадовцями планують напрацювати ідеї, потреби, які іспанці передаватимуть у муніципалітети, релігійні громади та народу їх країни.“Світ має чимало болей, тому проблема війни в України, на жаль, відходить на другий план. Але ви не повинні мовчати, повинні просити, якщо є така можливість, висловлювати свої ідеї, свої потреби, і світ вас почує, почує Бог, і все це справдиться. А ми беремо на себе відповідальність розповідати про це, стати послами Рівного,” - відзначив Давід Біанчі.