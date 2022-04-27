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Зниклого у Рівненському районі пенсіонера поліцейські виявили без ознак життя

Рівненська область / Новини регіону 27-апр, 2022, 15:449 prov 1
Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті знайшли сьогодні, 27 квітня, на болотистій місцевості неподалік селища Квасилів.
Пр це Провінційці повідомляє  Поліція Рівненської області.
Нагадаємо, пенсіонер, житель села Колоденка, пішов із дому близько 18 години 24 квітня.
Відтоді правоохоронці та рідні не залишати спроб розшукати його та повернути додому. До пошукових заходів були залучені поліцейські офіцери Корнинської територіальної громади, працівники карного розшуку відділення №1 (м. Рівне) Рівненського РУП та оперативно-технічні служби.
Місце знаходження розшукуваного поліцейським вдалося виявити за допомогою спеціальних технічних засобів. Тіло доставили у морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.
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