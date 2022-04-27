У військовому госпіталі запрацює Центр психологічної реабілітації

Новий підрозділ невдовзі запрацює в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Ініціатива Міністерства у справах ветеранів України фінансуватиметься з державного бюджету. Питання щодо створення Центру обговорили під час засідання профільної постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства (голова - Юрій Білик), яке відбулося сьогодні. Участь в засіданні комісії взяли голова обласної ради Сергій Кондрачук та його заступники Сергій Свисталюк та Олексій Бучинський.Як розповів директор госпіталю, депутат обласної ради Андрій Бурачик, в Центрі щомісяця планують обслуговувати до 50 воїнів. Тож виникла необхідність збільшити штатну чисельність на 4 одиниці: а саме трьох психологів та одного психотерапевта.Ці фахівці надаватимуть психологічну допомогу нашим захисникам стаціонарно, амбулаторно і дистанційно.Відтак, керівництво госпіталю звернувся до обласної ради з проханням погодити відповідні зміни у структурі підприємства.На думку голови комісії Юрія Білика, немає сумнівів в доцільності такої ініціативи.- Війна диктує нам нові вимоги. Тож ми маємо оперативно реагувати на актуальні потреби наших медичних підприємств, які віддано тримають свій фронт. Психологічна підтримка наших захисників - це та послуга, яка на третьому місяці ведення активних бойових дій вкрай необхідна! - переконаний голова комісії.Відтак депутати погодили відповідні зміни до штатного розпису обласного госпіталю ветеранів війни.Загалом, на засіданні комісія опрацювала два десятки питань. Частина з них також стосувалася внесення змін до структури та штатних розписів різних комунальних підприємств галузі медицини. Одна з головних причин таких рішень - необхідність максимально оптимізувати роботу комунальних лікарень, диспансерів та хоспісів в умовах війни. Однак кілька з цих питань депутати таки відправили на довивчення і планують розглянути на найближчих засіданнях.Позитивні рішення члени комісії прийняли і щодо більшості питань, які стосувалися звітів керівників комунальних підприємств галузі охорони здоров'я про результати фінансового-господарської діяльності за I квартал 2022 року. Дехто з керівників медпідприємств подав на погодження зміни до фінпланів вже на 2022 рік.