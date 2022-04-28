На Закарпатті тривають пошуки водія, який на автомобілі з'їхав у річку

Водолази, рятувальники, поліцейські та прикордонники шукають 73-річного чоловіка, який три дні тому з’їхав автівкою у річку Тиса та зник. Подія трапилась поблизу села Луг Рахівського району.Наразі, водність у річці знизилась, і це дало можливість водолазам обстежити акваторію. Окрім того було задіяно фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи, котрі оглянули берегову лінію. На жаль, чоловіка не знайдено.