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На Закарпатті тривають пошуки водія, який на автомобілі з'їхав у річку

Новини регіону / Закарпатська область 29-апр, 2022, 06:229 prov 0
На Закарпатті тривають пошуки водія, який на автомобілі з'їхав у річку. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.
Водолази, рятувальники, поліцейські та прикордонники шукають 73-річного чоловіка, який три дні тому з’їхав автівкою у річку Тиса та зник. Подія трапилась поблизу села Луг Рахівського району.
Наразі, водність у річці знизилась, і це дало можливість водолазам обстежити акваторію. Окрім того було задіяно фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи, котрі оглянули берегову лінію. На жаль, чоловіка не знайдено.
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