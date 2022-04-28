У Рівне переїхала військова адміністрація з Кремінної. Як працюють та допомагають землякам

Начальник управління освіти Кремінської міської військової адміністрації Олександр Кузьменко, до прикладу, має завдання – закінчити навчальний рік, видати атестати випускникам та нарахувати зарплату освітянам. З ним приїхали 14 колег, для роботи підшукали приміщення на вулиці Фабричній."Розташували тут наше управління освіти, культури, молоді і спорту. Приміщення імпровізоване, працюємо для наших дітей. Тут була стоматологія, ми пийшли, провели тут суботник декілька днів, все поприбирали. Завдяки міській раді в нас з'явилися меблі, стільці, столи. Очі бояться – руки роблять", – каже Олександр Кузьменко.Кремінна – рекреаційний куточок Луганщини. Вісім років місто перебувало на лінії фронту. З 24-го лютого росіяни його обстрілювали, а у середині квітня, після тривалого штурму, окупували. Працівники адміністрації покинули її останнім евакуаційним рейсом."Навіть коли вже світла не було, ми включали пристрої, щоб підключитися через мобільний інтернет. Там Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Стара Краснянка – довго тримали наші війська, а потім почалися більш гучні дні й не можна було наражатися. Дякуємо за гостинність, по-перше, тому що ми ніколи не думали, що ми будемо переселенцями", – ділиться начальниця відділу фінансів Кремінської МВА Наталія Смалько.Кремінську військову адміністрацію президент утворив на початку квітня. Для налагодження роботи її начальник Олександр Дунець наказав працівникам виїхати на мирну територію. Міський голова Рівного довідався про ситуацію через волонтерів та протестантську церкву і запросив гостей до міста. Тепер тут наздоганяють згаяне."Починаємо працювати над пошуком програм, які зараз впроваджуються для вимушених переселенців, зокрема, для малого бізнесу. Серед переселенців є багато підприємців. Сьогодні ми намагалися вийти на Волинську обласну військову адміністрацію, в них створено офіційний логістичний центр", – каже начальниця відділу економіки Кремінської МВА Юлія Борщук.Головна спеціалістка відділу інвестицій Ольга Мамчур каже, що на Рівненщині оселилося 168 їхніх земляків. Чиновники зустрічалися з переселенцями в Березному, Зорі та Клевані. Жителі Кремінної роз'їхалися по різних регіонах, з ними зв'язуються через регіональних координаторів."Також ми працюємо зі своїми донорами, з якими працювали. Вчора допомогу отримали від Данської ради, і ми з заступницею начальника військової адміністрації Наталією Макогон їздили по Рівненській області. Це продуктові пакети були, чайники, праски, фени", – розповідає Ольга Мамчур.Представники адміністрації мріють якнайшвидше повернутися додому і відбудувати рідне місто. Там досі залишаються переважно старші люди."Ми робимо все, аби допомогти нашим військовим. Щоб ми дожили до перемоги і разом з ними робимо свою маленьку справу", – додає Наталія Смалько.