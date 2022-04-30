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Дві громади Волині отримають мобільні цифрові валізи

Новини регіону / Волинська область 30-апр, 2022, 06:299 prov 0
Центри надання адміністративних послуг Шацької та Любешівської громад отримають мобільні цифрові валізи – пересувне обладнання для надання адмінпослуг. Про це повідомили на сайті Волинської обласної військової адміністрації.
В умовах війни надзвичайно важливо забезпечувати людей доступом до адміністративних послуг. Так, дві громади Волині матимуть мобільні цифрові валізи – пересувні робочі місця адміністраторів ЦНАП.
Таким чином ті, хто не може прийти до ЦНАПу, отримуватимуть адмінпослуги вдома. 
Послуги через мобільні цифрові валізи призначені для людей з інвалідністю, старшого віку та для тих, хто перебуває на лікуванні, або ж проживає у віддалених населених пунктах громади.
Наразі отримають цифрові валізи тільки пілотні громади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях. 
На Волині це ЦНАПи Шацької та Любешівської громад.
Варто зазначити, цей проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.
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