Дві громади Волині отримають мобільні цифрові валізи

Центри надання адміністративних послуг Шацької та Любешівської громад отримають мобільні цифрові валізи – пересувне обладнання для надання адмінпослуг. Про це повідомили на сайті Волинської обласної військової адміністрації.
В умовах війни надзвичайно важливо забезпечувати людей доступом до адміністративних послуг. Так, дві громади Волині матимуть мобільні цифрові валізи – пересувні робочі місця адміністраторів ЦНАП.
Таким чином ті, хто не може прийти до ЦНАПу, отримуватимуть адмінпослуги вдома.
Послуги через мобільні цифрові валізи призначені для людей з інвалідністю, старшого віку та для тих, хто перебуває на лікуванні, або ж проживає у віддалених населених пунктах громади.
Наразі отримають цифрові валізи тільки пілотні громади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.
На Волині це ЦНАПи Шацької та Любешівської громад.
Варто зазначити, цей проєкт реалізується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується Швейцарією в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.