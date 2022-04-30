На Рівненщині відкрили третій Центр безпеки для громадян

Вчора у Великоомелянській територіальній громаді розпочав свою роботу Центр безпеки громадян, у будівлі якого знаходиться поліцейська станція та пожежна частина.Відтепер понад 5 тисяч громадян із шести населених пунктів отримуватимуть допомогу у найкоротший час.
Центр безпеки у територіальній громаді поєднує функції захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій, громадської безпеки та екстреної медичної допомоги з єдиною комунікацією. Ціль роботи таких центрів: цілодобове реагування на запит про екстрену допомогу – до 20 хвилин.