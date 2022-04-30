Російського генерала підозрюють у бомбардуванні нафтобаз Рівненщини
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону
01-май, 2022, 06:389
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За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури Командувачу 11 армії військово-повітряних сил РФ заочно повідомлено про підозру у веденні агресивної війни, умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків, а також у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 438 KK України).
За даними слідства, генерал-лейтенант, командувач 11 армії ВПС РФ, у березні цього року віддав накази на ракетно-бомбове бомбардування території України, в тому числі і нафтобаз, розташованих на території Рівненської області.
В подальшому, зазначені накази командирами нижчої ланки були доведені до пілотів бойових літаків РФ, які вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь), та без перетину повітряного простору України, здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненщини.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Рівненській області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.