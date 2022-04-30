У Житомирі ще трьом містянам, які агітували за підтримку російської агресії, повідомили про підозру

статті 111-1

За її словами, уродженець Росії, завідуючий господарством одного з дошкільних навчальних закладів Житомира, проводив педагогічному колективу своєрідні "політінформації" про "миротворчу" місію військ РФ в Україні."Чоловік переконував присутніх, що російська армія може принести мир Україні, звільнивши її від бандерівців та взявши під контроль частину території української держави", – каже Ірина Мартинюк.А житомирянка влаштовувала подібні бесіди серед відвідувачів торговельних закладів обласного центру. Вона говорила про необхідність кривавого "очищення України від скверни у вигляді фашизму, нацизму та вбивць" і заявляла, що тільки завдяки діям військ РФ Україна може звільнитися також від "хімічних лабораторій", де, за її словами, винайшли коронавірус та інші захворювання.Ще одна житомирянка проводила агітацію у заборонених соцмережах. Жінка закликала підписників підтримувати російську армію, заперечувала її військові злочини та звинувачувала українських військових у грабежах і вбивствах.За матеріалами СБУ слідчі Національної поліції повідомили трьом житомирянам про підозру за частиною 1Кримінального кодексу України.