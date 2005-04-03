Головні культурно-мистецькі заходи Рівного з 2 по 8 травня 2022 року

Цього тижня 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення. Також у 2022 році на 8 травня припадає День матері, який відзначають щороку у другу неділю травня.

Комунальний заклад «Міський Будинок культури» (вул.Соборна, 3Д)

02 травня

– «Танцювала. Танцюю. Танцюватиму» (класичний тренаж для усіх бажаючих). Поч. о 17:15 год. Проводять Євгенія Жемчугова (моб.тел 0680513663), Наталія Кірія, Ольга Жемчугова-Копилова.

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03-04-05 травня

– Міжнародний дистанційний онлайн-фестиваль українського народного танцю «Стежками Мавки». Поч. о 19:00 год.

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03 травня

– «Фітнес – терапія» (заняття для дорослих). Поч. о 17:15 год. Проводять Євгенія Жемчугова (моб.тел 0680513663), Наталія Кірія, Ольга Жемчугова-Копилова.

04 травня –

Майстер-клас з виготовлення народної іграшки «Коник». Поч. о 15:00. Проводить Ганна Крилошанська (моб.тел. 0673055414).

05 травня

– «Танцювала. Танцюю. Танцюватиму" (класичний тренаж для усіх бажаючих). Поч о 17:15 год. Проводять Євгенія Жемчугова (моб.тел 0680513663), Наталія Кірія, Ольга Жемчугова-Копилова.

03 травня - Майстер-клас. Презентація народних українських духових інструментів від Максима Бережнюка та оркеструНаспів15:00Виставкова зала. Контактний номер - Сергій Мостовиймоб.тел. 0973391092ТОПолісяночката MediaLab Rivne Міський Будинок Культури. https://www.facebook.com/mbkrivne/

Комунальний заклад «Рівненський міський палац культури» (вул. Гагаріна,6)

02 травня, 04 травня – «Нумо козаченьки»

– майстер-клас з національних видів спорту Рукопашу-гопак, фехтування на шаблях, бій на палках хрест навхрест, техніка самооборони, ударна техніка руками та ногами по системі козацьких єдиноборств для дітей віком від 6 до 13 років від зразкового аматорського театру козацьких єдиноборств «Роксоланія». Поч. о 16:00 год. (Проводить Марчук Сергій тел. 0664159074)

02 травня –

Ознайомчий урок з акробатики та жонглювання в зразковій студії естрадно-циркового мистецтва «Eridan». Глядацька зала. Поч. о 17:00 год. (Проводить Христина Побережна 0671988568)

02 травня та 05 травня –

Урок сучасної хореографії з нагоди Міжнародного дня танцю для дітей від 8 до 9 років в зразковому аматорському ансамблі сучасного танцю «Едельвейсики». Танцювальний клас 41б. Поч. о 16:30 год. (Проводить Тарас Лагнюк 0503755027).

02 травня та 05 травня –

Урок сучасної хореографії з нагоди Міжнародного дня танцю для дітей від 10 до 13 років в народному аматорському ансамблі сучасного танцю «Едельвейс». Танцювальний клас 41б. Поч. о 17:30 год. (Проводить Тарас Лагнюк 0503755027).

02 травня та 05 травня –

Урок сучасної хореографії з нагоди Міжнародного дня танцю для дітей від 14 до 17 років в народному аматорському ансамблі сучасного танцю «Сузір’я Едельвейс». Танцювальний клас 41б. Поч. о 18:30 год. (Проводить Тарас Лашнюк 0503755027).

04 травня –

Майстер-клас

з класичного танцю для дітей від 5 до 10 років в зразковому аматорському ансамблі класичного танцю «Флеш». Танцювальний клас 4. Поч. о 14:00 год. (Проводить Вікторія Легка 0981235192).

04 травня –

Урок сучасної хореографії з нагоди Міжнародного дня танцю для дітей від 4 до 6 років в зразковому аматорському ансамблі сучасного танцю «Едельвейсики». Танцювальний клас 41б. Поч. о 16:30 год. (Проводить Інна Лагнюк 0971108185).

Рівненський зоопарк загальнодержавного значення (вул. Київська, 110)

02 травня -

для вимушено переміщених осіб безкоштовне відвідування зоопарку за попереднім записом та наявністю відповідного документа. Запис за телефоном (098)3545399

02 – 08 травня

зоопарк працює в режимі попереднього запису за тел. (098)3545399. Години відвідувань: 10:00, 11:30; 13:00; 14:30, 16:00 год.

Вартість квитків у зоопарк:

дорослий - 80 грн; дитячий – 50 грн; сімейний (тато+мама , дві дитини) – 200 грн.; пільговий – 50 грн.

Працює екзотаріум

(вартість квитків: дорослий - 50 грн., дитячий – 30 грн.)

Туристично-розважальний комплекс «Таємничі підземелля Рівного» (вул. Соборна, 3є)

03 травня -08 травня –

відвідування підземелля (екскурсія, квест кімната,

VR

гра). Графік роботи: вівторок-субота 12:00-19:30, неділя 14:00-19:30. Запис за телефонами (066) 2623552; (097) 6189535.

03 травня

– безкоштовні екскурсії для вимушено переміщених осіб. Поч. о 12:00, о 13:00 год. Попередній запис за телефоном (097)6189535, (066)2623552

Парк історичної реконструкції «Оствиця» (м. Рівне, вул. Марусі Чурай)

Щовівторка та щоп’ятниці групові екскурсії по території парку. Поч. о 13:00 год. Попередній запис за телефоном (068)2782602

Для внутрішньо переміщених осіб за умови організованої групи екскурсія безкоштовна.

Централізована бібліотечна система

02 травня – віртуальна експедиція «Веселі, пернаті, хвостаті» (40 років Рівненському зоопарку) (на facebook сторінці Бібліотеки-філії №9 https://www.facebook.com/groups/1677819829172440).02 травня – письменники ювіляри «Мудрий гуморист» (до 80-річчя від дня народження Леоніда Куліша-Зіньківа, українського поета-сатирика, гумориста) (на facebook сторінці Центральної дитячої бібліотеки https://www.facebook.com/groups/1756317757931347).03 травня – Арт-обійми з Іванною Голуб (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). Поч. о 12.00 год.03 травня – цикл виставок-порад «Будь у тренді! Читай українською!» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). (Згідно графіку роботи бібліотеки).03 травня – виставка-образ «Я все життя збираю людські долі» (до 100-річчя від дня народження Анатолія Дімарова, українського письменника) (Бібліотека-філія № 4; вул. Олексинська, 12в). (Згідно графіку роботи бібліотеки).03 травня – цікаве читання від УІК (Український інститут книги) (на facebook сторінці Центральної дитячої бібліотеки https://www.facebook.com/groups/1756317757931347).05 травня – історична довідка «УПА. Відповідь нескореного народу» (на facebook сторінці Бібліотеки-філії № 5 https://www.facebook.com/groups/1672143392902860).08 травня – релакс-простір «Спілкуємося. Відпочиваємо. Граємо» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). Поч. о 12.00 год.

До 115-річчя від дня народження Ірини Вільде, української письменниці

05 травня – віртуальне знайомство «Шляхами великої долі» (на facebook сторінці Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка https://www.facebook.com/groups/1679189279002139).05 травня – літературна цікавинка «Дика Вільде» (на facebook сторінці Центральної дитячої бібліотеки https://www.facebook.com/groups/1756317757931347).

До Дня матері

03 травня – творча година «Подарунок мамі» (Бібліотека-філія смт. Квасилів; смт. Квасилів; вул. Б. Хмельницького, 2). Поч. о 12.00 год.04 травня – майстер-клас «Подарунок для мами – своїми руками» (Бібліотека-філія № 5; вул. Тиннівська, 63). Поч. о 14.00 год.05 травня – відео-вітання «Щаслива будь, матусю!» (на facebook сторінці Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка https://www.facebook.com/groups/1679189279002139).05 травня – літературний сніданок «У світі все починається з мами» (Бібліотека-філія № 9; вул. С. Бандери, 9-а). Поч. о 10.30 год.05 травня – родинні зустрічі «Все починається з мами» (Центральна дитяча бібліотека; вул. Гагаріна, 67). Поч. о 15.00 год.08 травня – творча майстерня «Подарунки для матусі» (Бібліотека-філія № 3; вул. Соборна, 416). Протягом дня.08 травня – година поезії «Рідна матінко моя» (Бібліотека-філія № 4; вул. Олексинська, 12в). Поч. о 13.00 год.08 травня – літературна композиція «Святе і величне слово – Мама» (Бібліотека-філія № 5; вул. Тиннівська, 63). Поч. о 13.00 год.08 травня – інформаційне повідомлення «Потужна сила Матері» (Бібліотека-філія № 9; вул. С. Бандери, 9-а). Протягом дня.08 травня – поетична година «Рука, що гойдає колиску, править світом» (Бібліотека-філія № 10; вул. Гагаріна, 67). Поч. о 14.00 год.

Дні пам’яті та примирення, присвячені жертвам Другої світової війни

03 травня – виставка-пам’ять «Дні пам’яті та примирення» (Бібліотека-філія смт. Квасилів; смт. Квасилів; вул. Б. Хмельницького, 2). (Згідно графіку роботи бібліотеки).04 травня – виставка-історія «Війною палала наша земля» (Бібліотека-філія № 10; вул. Гагаріна, 67). (Згідно графіку роботи бібліотеки).05 травня – фото виставка «Неопалимі сторінки історії» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). (Згідно графіку роботи бібліотеки).05 травня – інсталяція «Роки війни – століття пам’яті» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, абонемент; вул. Київська, 44). (Згідно графіку роботи бібліотеки).05 травня – книжкова виставка «В серцях і книгах пам’ять про людський біль» (Бібліотека-філія № 2; вул. Залізнична, 6). (Згідно графіку роботи бібліотеки).08 травня – історичне досьє «Український рахунок війни» (на facebook сторінці Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Короленка https://www.facebook.com/groups/1679189279002139).08 травня – виставка-меморіал «Друга світова війна: сучасне бачення» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). (Згідно графіку роботи бібліотеки).08 травня – тематична книжкова виставка «Згадаймо всіх поіменно …» (Бібліотека-філія № 6; вул. В. Чорновола, 101-е). (Згідно графіку роботи бібліотеки).08 травня – літопис подій «Знати і пам’ятати» (Бібліотека-філія № 3; вул. Соборна, 416). Протягом дня.08 травня – виставка-пам’ять «Пам’ять вічно жива» (Бібліотека-філія № 7; вул. Вітебська, 3-а). (Згідно графіку роботи бібліотеки).08 травня – книжкова розкладка «Пливе, наче вічність, здобута в боях, хвилина мовчання» (Бібліотека-філія № 9; вул. С. Бандери, 9-а). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

Рівненська міська бібліотека (мікрорайон Ювілейний) (вул.Корольова,4)

03 травня

- книжкова виставка «Цілую ніжно материнські руки» (08.05. - День Матері). Читальний зал,

згідно графіку роботи бібліотеки.

04

травня

- виставка-інсталяція «Доки живемо - пам’ятаємо» (09.05. - День пам'яті та примирення, присвячені жертвам Другої світової війни). Читальний зал, згідно графіку роботи бібліотеки.

05

травня

- виставка-персоналія «Валерій Войтович: дослідник української міфології» (08.05. - 70 років від дня народження Валерія Войтовича - краєзнавця, художника, письменника (1952). Абонемент, згідно графіку роботи бібліотеки.

08 травня

- заняття «Майстерня комп

ютерної грамотності» «Вивчаємо комп’ютер». Читальний зал. Поч. о 12:30 год.