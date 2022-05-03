Рівненщина: 68 днів війни

Також у посиленому режимі та цілодобово працюють оператори служби 102, які із початку війни опрацювали понад 71 125 повідомлень. За результатами проведених перевірок відомості за 1374 фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Із їх числа 333 задокументованих злочини пов’язані із воєнним станом: 169 кримінальних проваджень відкрито за фактами крадіжок за статтею 185 КК України, 17 — за фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, 15 — за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України тощо.Крім того, нагадаємо, з початку війни Рівненська область зазнала дев’ять ворожих обстрілів. За всіма фактами порушення законів та звичаїв війни працівники СБУ України проводять досудові розслідування за статтею 438 КК України, супровід у яких здійснюють поліцейські області.За час війни поліцейські області вилучили 454 транспортних засоби за керування особами в стані сп’яніння, зафіксували порушення комендантської години 1515 громадянами. Із числа виявлених 502 підозрілих осіб 288 — доставлено до УСБУ. Із незаконного обігу за цей період часу вилучено 52 одиниці небезпечних предметів та незаконної зброї. Працівники вибухотехнічної служби та кінологічного центру ГУНП наразі допомогають у знешкодженні боєприпасів, розмінуванні територій, постраждалих від бомбардувань. На передовій захищають нашу землю і спецпризначенці.Правоохоронці продовжують посилено нести службу та забезпечувати правопорядок на території Рівненщини.