Рівне стає кавовим містом

Серед приємних новин Рівненщини - початок роботи нових передислокованих підприємств – виробничої кавовової компанії «Есмеро-Сервіс» та продавця преміальної кави ТМ «Finca Coffee».
За підтримки Центру релокації бізнесу при Рівненській ОВА вони перевезли з Київщини в нашу область виробництво, складські запаси і планують розвивати бізнес тут.
Територію релокованих підприємств відвідав начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
«Наразі створено 11 робочих місць, у перспективі – ще 25, – розповідає представник ТОВ «Торговий дім «Фінка-Кава» Андрій Ягущин. – Вже розпочато імпорт зерна напряму від фермерів Південної Америки та Африки. Виробничі потужності дозволять обсмажити до 100 тонн кави на місяць. При цьому на автоматичній лінії пакування можливо виготовити до 30 пакетів за хвилину».
Також уже запрацювали чотири магазини-кав’ярні «Фінка-Кафе», які пропонують тільки якісну фермерську каву, унікальне какао, чай та свіжу власну випічку.
Підприємець додає, що до війни у них працювала академія бариста для початкового та професійного рівня, яку очолював сертифікований суддя від SCA. Зараз у планах – відновлення навчання мистецтву кавоваріння в Рівному, як для переміщених осіб, так і для всіх охочих.
«Приємно, що такі підприємства знаходять місце на Рівненщині. Більше того, залучають у свої процеси місцевих виробників та споживачів. Від меблів і посуду – до виробників солодощів для кав’ярень, молочних продуктів. Таким чином в області створюється ціла екосистема і синергія між місцевим та релокованим бізнесом. На сьогодні ще більше 200 підприємств зі сходу та центру України зацікавлені у переїзді на Рівненщину», – розповідає начальник ОВА Віталій Коваль.
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