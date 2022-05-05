Рівненщина з неймовірним успіхом дебютувала у Національному фіналі «GENIUS Olympiad Ukraine»

GENIUS Olympiad (Олімпіада Геніїв) – найбільший у світі конкурс проєктів екологічного спрямування для школярів 8-11 класів. З 2011-го його щороку проводять у Сполучених Штатах Америки.
Рівненщина з неймовірним успіхом дебютувала у ньому. Про це повідомиляє пресслужба Рівненської ОВА.
Цьогоріч учні Рівненської області, зокрема вихованці Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, заявили 27 проєктів. Найбільше - 10 проєктів, подали у категорії «Наука», 7 у категорії «Мистецтво», 5 у категорії «Креативне письмо», по два у категоріях «Бізнес» і «Музика» та один проєкт у категорії «Короткий фільм».
У підсумку частина з цих робіт отримала шанс у складі національної збірної України потрапити на GENIUS Olympiad у США. Це четверо учнів Рівненщини, які отримали листи очікування.
Загалом, як повідомили в Рівненській МАНУМ, за результатами роботи журі у кожній категорії визначили 4 види нагород:
Золоту медаль та диплом із листом очікування у категорії «Музика» (Сольне виконання) виборола Юліана Попович, учениця Обласного наукового ліцею в м. Рівне.
Вісім срібних медалей у різних категоріях здобули вихованці МАНУМ, три з яких – з листами очікування. Усі вони навчаються в Дубровицькому НВК “Ліцей-школа”. Це Олександр Кушнір - категорія «Наука» (Ресурси та енергія), Віталіна Мірко - у категорії «Мистецтво» (Фотографія) та Божена Ярмошевич – у категорії «Музика» (Спів).
Бронзові медалі та дипломи отримали троє учнів: Антоніна Лостюк, учениця Обласного ліцею в м. Рівне в категорії «Креативне мистецтво» (Поезія); Вікторія Созонюк, учениця Клеванського ліцею №1 у категорії «Мистецтво» (Фотографія), Карина Степанович - у категорії «Бізнес» (Підприємництво).
Крім того, шістьох вихованців МАНУМ нагородили Почесними відзнаками від «GENIUS Olympiad Ukraine». Серед них – вихованці кількох комунальних закладів обласної ради. Зокрема, Обласного наукового ліцею в м.Рівне та Станції юних натуралістів.