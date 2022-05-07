Зі словацького міста-побратима Кошице в Ужгород привезли 350 мобільних ліжок для переселенців

Ужгородська міська рада щиро дякує громаді словацького міста-побратима Кошице, пріматору міста Ярославу Полачеку за підтримку та допомогу, яку Ужгород отримує з початку збройної агресії росії проти України. Напередодні в обласний центр Закарпаття привезли черговий гуманітарний вантаж – 350 мобільних ліжок для українських переселенців, що змушені були втікати від війни і знайшли тимчасовий прихисток в Ужгороді. Кошти для придбання ліжок зібрали мешканці Кошице.