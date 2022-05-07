Рівне:

Створення та просування сайтів

Зі словацького міста-побратима Кошице в Ужгород привезли 350 мобільних ліжок для переселенців

Новини регіону / Закарпатська область 07-май, 2022, 09:009 prov 0
Зі словацького міста-побратима Кошице в Ужгород цими днями привезли 350 мобільних ліжок для вимушених переселенців, які знайшли прихисток в обласному центрі. Про це повідомляє Ужгородська міська рада Facebook.
Ужгородська міська рада щиро дякує громаді словацького міста-побратима Кошице, пріматору міста Ярославу Полачеку за підтримку та допомогу, яку Ужгород отримує з початку збройної агресії росії проти України. Напередодні в обласний центр Закарпаття привезли черговий гуманітарний вантаж – 350 мобільних ліжок для українських переселенців, що змушені були втікати від війни і знайшли тимчасовий прихисток в Ужгороді. Кошти для придбання ліжок зібрали мешканці Кошице.
Схожі новини
Двоє діток, які втекли від війни у Рівне, повернулися до батьків
Рівненська область / Новини регіону

Двоє діток, які втекли від війни у Рівне, повернулися до батьків

На Рівненщину переїхали 2 дитячі будинки сімейного типу
Рівненська область / Новини регіону

На Рівненщину переїхали 2 дитячі будинки сімейного типу

Понад 62 тисячі переселенців в області отримали виплати від ООН
Новини регіону / Закарпатська область

Понад 62 тисячі переселенців в області отримали виплати від ООН

На Рівненщині знайшли прихисток більше 37 тисяч осіб, з них 11 тисяч - діти
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

На Рівненщині знайшли прихисток більше 37 тисяч осіб, з них 11 тисяч - діти

Літо без води
Новини регіону

Літо без води

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору