Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно становлять:особового складу – близько 25 100 (+200) осіб ліквідовано,танків ? 1122 (+12) од,бойових броньованих машин ? 2713 (+27) од,артилерійських систем– 509 (+7) од,РСЗВ – 172 (+1) од,засоби ППО – 84 (+1) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) од,кораблі /катери –11 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17).Спеціальна техніка – 38 (+0).Крилаті ракети – 90 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися в Слобожанському операційному районі.Дані уточнюються.