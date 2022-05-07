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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05

Війна з московитами 07-май, 2022, 11:029 prov 0
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 25 100 (+200) осіб ліквідовано,
танків ? 1122 (+12) од,
бойових броньованих машин ? 2713 (+27) од,
артилерійських систем– 509 (+7) од,
РСЗВ – 172 (+1) од,
засоби ППО – 84 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) од,
кораблі /катери –11 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17).
Спеціальна техніка – 38 (+0).
Крилаті ракети – 90 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися в Слобожанському операційному районі.
Дані уточнюються.
Генеральний штаб ЗСУ.
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