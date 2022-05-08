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Конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових

Новини регіону / Волинська область 08-май, 2022, 07:289 prov 0
Конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових.
Про це на своїй Facebook-сторінці розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Згідно рішення Ради оборони області, конфісковані з російських фур акумулятори і шини були націоналізовані, а вчораі ми передаємо їх на потреби військових частин на території Волині.
Ще у перші дні війни в області затримали фури, зареєстровані на країну-агресора. У вантажівках також був товар, котрий прямував до різних країн. Усі російські фури були вилучені та передані на потреби військових, зокрема більшість передали для прикордонників, решту для військових частин.
Щодо товару, що перебував у автівках, то його доля була вирішена на засіданнях Ради оборони області. Частину, що прямував до європейських країн, ми повернемо.
Однак, акумулятори та шини, котрі прямували до росії, передали для потреб наших військових.
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