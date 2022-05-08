Рівне:

Створення та просування сайтів

Підприємця з Дубенщини судитимуть за повторне заволодіння бюджетними коштами

Рівненська область / Новини регіону 08-май, 2022, 07:359 prov 0
Прокурорами Дубенської окружної прокуратури затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з місцевих приватних підприємств, який незаконно заволодів бюджетними коштами, виділеними на ремонт закладу освіти Дубенського району, та легалізував майно, одержане злочинним шляхом (ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який раніше вже обвинувачувався у вчиненні майнових корупційних правопорушень, отримав від сільської ради понад 290 тис. гривень авансу на капітальний ремонт покрівлі комунального закладу. Втім, підприємець просто привласнив ці кошти.
Крім того чоловік, знаючи, що гроші одержані злочинним шляхом, здійснив фінансові операції, чим фактично легалізував незаконно отриманий прибуток.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області
Згідно з санкцією статей такі правопорушення караються ув’язненням на строк  до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.
За матеріалами Дубенської окружної прокуратури.

Схожі новини
Викрито факт незаконного заволодіння державними коштами під час проведення тендерної закупівлі автобуса
Головна / Рівненська область

Викрито факт незаконного заволодіння державними коштами під час проведення тендерної закупівлі автобуса

Розслідується факт заволодіння бюджетними коштами в сумі понад 500 тис грн
Головна / Рівненська область

Розслідується факт заволодіння бюджетними коштами в сумі понад 500 тис грн

У Рівненській області СБУ викрила факт привласнення бюджетних коштів на суму 345 тисяч гривень
Головна / Рівненська область

У Рівненській області СБУ викрила факт привласнення бюджетних коштів на суму 345 тисяч гривень

Прокуратура оскаржила вирок стосовно екс-посадовця Рівненської обласної державної адміністрації
Головна / Рівненська область

Прокуратура оскаржила вирок стосовно екс-посадовця Рівненської обласної державної адміністрації

Боротьба з «брудними коштами» на Рівненщині триває
Головна / Рівненська область

Боротьба з «брудними коштами» на Рівненщині триває

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору