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На Рівненщину надійшла допомога з Німеччини

Рівненська область / Новини регіону 08-май, 2022, 08:269 prov 0
На Рівненщину надійшла чергова допомога з Німеччини. Її передали друзі з міста Рамштайн, розповіла керівниця ГО «Ресурсний центр підтримки ОСББ Рівненщини» Олена Хомич. У гуманітарному вантажі переважно ліки, а також засоби гігієни.
Усі медикаменти спрямували в Рівненську обласну клінічну лікарню. «Ми отримали антибіотики, різні стероїди та інші лікарські засоби. Всі ці медикаменти підуть на лікування наших пацієнтів. Дякуємо волонтерам та нашим німецьким друзям», - прокоментував директор КП «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Віктор Ткач.
Цю медичну допомогу вдалося отримати завдяки співпраці рівнян із польськими та німецькими волонтерами.
rv.gov.ua
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