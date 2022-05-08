Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 25500 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1130 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 2741 (+28) од,артилерійських систем / artillery systems – 509 (+0) од,РСЗВ / MLRS - 179 (+7) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 86 (+2) од,літаків / aircraft – 199 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 156 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1961 (+27) од,кораблі /катери / boats / cutters - 12 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 360 (+19).Спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).Крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Novopavlivsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!