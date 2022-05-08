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На Закарпаття з Італії прибули 45 пожежних автомобілів

Новини регіону / Закарпатська область 09-май, 2022, 11:379 prov 0
На Закарпаття прибули 45 пожежних автомобілів з Італії.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.
У цей складний час, коли щодня у прифронтовій зоні під ворожими обстрілами знищується техніка рятувальників, кожна машина на вагу золота! Саме тому настільки неоціненна допомога від європейських друзів України.
Сьогодні, за ініціативи ДСНС України у взаємодії із Департаментом цивільного захисту Національної пожежної команди Італійської Республіки на Закарпаття прибули 45 пожежних автомобілів з Італії. Вони будуть розподілені по гарнізонам ДСНС України та служитимуть добрій справі й допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що вибула із розрахунку внаслідок дій російських окупантів.
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