На Закарпаття з Італії прибули 45 пожежних автомобілів

На Закарпаття прибули 45 пожежних автомобілів з Італії.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.
У цей складний час, коли щодня у прифронтовій зоні під ворожими обстрілами знищується техніка рятувальників, кожна машина на вагу золота! Саме тому настільки неоціненна допомога від європейських друзів України.
Сьогодні, за ініціативи ДСНС України у взаємодії із Департаментом цивільного захисту Національної пожежної команди Італійської Республіки на Закарпаття прибули 45 пожежних автомобілів з Італії. Вони будуть розподілені по гарнізонам ДСНС України та служитимуть добрій справі й допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що вибула із розрахунку внаслідок дій російських окупантів.