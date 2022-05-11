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На Житомирщині поліція розслідує обставини смерті немовляти

Новини регіону / Житомирська область 11-май, 2022, 08:019 prov 0
Повідомлення про виявлення в одному із сіл Гришковецької громади Бердичівщини тіла немовляти надійшло до поліції 9 травня. Правоохоронці встановили матір. У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті дитини. 
Про це повідомляє Нацполіція у Житомирській області.
Тіло новонародженого хлопчика у колодязі виявили господарі сільського обійстя, які проводили весняне прибирання території. Про це люди заявили до поліції.
На місце події виїхали і працювали слідчо-оперативні групи обласного главку та Бердичівського райвідділу ГУНП, які задокументували попередні обставини і провели першочергові слідчі дії.
Оперативники підрозділів кримінальної поліції швидко встановили особу матері, 39-річної місцевої жительки, яка мешкає неподалік. Також з’ясовано, що жінка веде асоціальний спосіб життя та зловживає алкоголем. З її слів відомо, що пологи у неї стались на початку квітня, на медичному обліку вона не перебувала, інших дітей не має. Однозначно пояснити обставини загибелі своєї дитини вона не може.  
Усі отримані поліцейськими відомості перевіряються в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури. Також призначені необхідні експертизи, у тому числі для визначення причини смерті немовляти.
 
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