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Помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Головна / Україна і світ / Політика 11-май, 2022, 07:349 prov 43
На 89-му році життя 10 травня 2022 року, після тривалої хвороби, помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Twitter, "Укрновини" з посиланням на джерело в сім'ї першого президента
Пряма мова Стефанчука: "Відійшов у вічність перший президент України Леонід Макарович Кравчук.
Він був людиною, яка змінила хід історії України, тому я дякую Богові, що мав можливість цей відрізок земного часу товаришувати з ним".
Деталі: Повідомляється, що Кравчук помер 10 травня о 17.00 після тривалої недуги.
Передісторія: 
  • В кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.
  • Наприкінці липня повідомлялось, що Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.
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