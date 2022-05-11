Помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Twitter, "Укрновини" з посиланням на джерело в сім'ї першого президента
Пряма мова Стефанчука: "Відійшов у вічність перший президент України Леонід Макарович Кравчук.
Він був людиною, яка змінила хід історії України, тому я дякую Богові, що мав можливість цей відрізок земного часу товаришувати з ним".
Деталі: Повідомляється, що Кравчук помер 10 травня о 17.00 після тривалої недуги.
Передісторія:
- В кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.
- Наприкінці липня повідомлялось, що Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.