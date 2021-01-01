ЗСУ знаходяться за 10 кілометрів від російського кордону в Харківській області – ISW

Український контрнаступ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти російські війська до кордону. ЗСУ вже наблизилися до українсько-російського кордону в межах 10 кілометрів.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW повідомили, що українські військові звільнили кілька міст на північ від Харкова та продовжили свій контрнаступ.
«Російські сили з району Ізюму передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск цього контрнаступу і перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з росією. Український контрнаступ, швидше за все, продовжить відволікати російські війська та ресурси від розгортання на інші напрямки наступу, де бойові дії також було зупинено успішною українською обороною. Контрнаступ завадить російській артилерії обстріляти північно-східні околиці Харкова, потенційно дозволить українським силам загрожувати російським тилам своїм обстрілом та подальшими атаками», – йдеться у звіті.
Якщо ЗСУ далі успішно продовжать контрнаступ і російські війська зазнають поразки на Харківському напрямку, аналітики припускають, що це паралізує наступальні операції росіян у районі Ізюму.
Аналітики ISW також прокоментували навчання армії Білорусі. На їхню думку, вони не загрожують Україні, а мають насамперед демонстративний характер і свідчать про політичну підтримку війни росії проти України.
«Білорусь, як і раніше, навряд чи приєднається до війни в Україні. Лукашенко успішно придушував внутрішню опозицію у 2020 та 2021 роках, але залишається вразливим для подальших внутрішніх заворушень. Він, ймовірно, не бажає ризикувати втратити свої збройні сили у війні росії в Україні, що зайшла в глухий кут і загострюється», – вважають в ISW.