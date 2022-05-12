Українська травесті-діва Монро тепер живе в Рівному

Чому Рівне? Популярна травесті-діва каже, що у неї є знайомі з цього краю,з якими вона контактувала проживаючи в столиці. Це приємні та шляхетні в її очах люди, бо не усі оточуючі до неї так ставилися. Українська травесті-діва Монро провела тиждень у київському бомбосховищі, а потім вирішила евакуюватись із Києва. Не забула і своїх домашніх улюбленців, забрала з собою аж шестеро котів. Сіла на потяг та вирушила на захід України. Хоча вона багато подорожувала в Єгипті, Туреччині, Чехії, Словаччині та каже, що в Рівному краще.

Так, в одному з випусків зірка розповіла цікаву історію і промовилася про те, що перебуває зараз у Рівному. Вочевидь, як «переміщена особа»:

- Роблю я фото, дуже красиве фото. Саме йшла додому і опублікувала допис в інстаграмі про те, щоб мені задавали питання. І фотографувала хмари, дерева, щоб потім на їхньому фоні давати відповіді.

Діва розповідає, що любить дуже фотографуватися, робити селфі, фотографує сама себе по кілька разів на день, але кожне фото обовязково відправляє на вдосконалення своєму знайомому фотографу. Адже десь треба витягнути шию, чи щось підтягнути : "Хороший фотограф та спеціаліст по ботоксу - це на вагу золота" - сміючись каже - трансвестіт.

Рівне їй сподобалося: "Тут є дуже багато спа-салонів, вдосталь ботоксних корективних спеціалістів" - зазначає діва. Каже, що вона дуже слідкує за своєю фігурою та образом і ій постійно потрібні такі процедури. Адже трансвестіт-діва каже, що ій постійно роблять компліменти, "що їй повезло із зовнішністю. нащо вона відповідає - це копітка праця над собою в салонах та навіть у пластичних хірургів".

Вона показала нещодавно, як виглядала, коли навчалася у вузі іще була чоловіком.

Розповідає, що навчання для неї було нудним і вона ніяк не могла закінчити вуз, але за допомогою "впливової особи" вона його все таки закінчила, хоча по спеціальності "повний нуль".

Вона вважає себе суперзразковою і так і не розуміє, чому від неї "шарахкаються мужчини", де хто просто ближче, як на метр при спілкуванні не підходить, а дехто погоджується спілкуватися лише онлайн.

Хоча два хлопці було, такі спокійні, культурні, - каже Монро.





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