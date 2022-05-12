Блокада "Азовсталі": українські бійці звернулися за допомогою до Ілона Маска

Українські захисники закликали Маска допомогти їм вийти з "Азовсталі" до третьої країни.
Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", звернулися за допомогою до американського мільярдера і винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска.
Про це у Facebook написав командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина.
Волина розповів, що створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.
Текст звернення:
"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети розташовані поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити.
Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи."
Також Сергій Волина звернувся "до кожної людини планети Земля", допомогти зробити так, щоб Ілон Маск побачив це звернення.
"Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми. Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас", – зазначив український морпіх.
ТСН.