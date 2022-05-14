У Маріуполі знищили близько 6 тис. окупантів РФ і понад 100 одиниць техніки — "Азов"

Про це ідеться в заяві заступника командира полку "Азов", капітана Святослава Паламара ("Калина").Війська РФ переважали українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти, зазначив Паламар: "Це угрупування нараховувало близько 14 тис. військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період"."Калина" підкреслив, що Росія кинула на штурм Маріуполя елітні підрозділи."Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-я бригада ВДВ. Це 346-а бригада ГРУ, спецназ. Це 22-а бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти "ДНР". Це 810-а бригада чорноморського флоту. Це 155-а Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці "Вагнера" і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", – сказав Паламар.Заступник командира полку "Азов" наголосив, що оборона Азовсталі триває й здаватися вони не збираються: "Ми чинитимемо опір далі, доки у нас буде змога".